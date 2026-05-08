Una recompensa de $100 millones se ofrece para capturar asesinos de la concejal de Obando, Valle
Con el asesinato de la presidenta del concejo municipal de Obando, norte del departamento, según Indepaz, ya son 56 los líderes/as y defensores de Derechos Humanos, asesinados en 2026 en Colombia.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció un equipo de investigación de más alto nivel, ante el asesinato de Mileidy Villada, presidenta del concejo Municipal de Obando, ocurrido este jueves 7 de mayo, en el sector “Tres Esquinas”, barrio Jardín.
La mandataria ofreció hasta $100 millones de recompensa por información que permita identificar y capturar a los autores de este crimen.
Mileidy Villada, que era una líder política, concejal por el partido Centro Democrático y presidenta del Concejo Municipal de Obando, fue asesinada por hombres armados que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte.
Que el asesinato Mileidy Villada, no quede impune, solicitó a las autoridades, el alcalde de Obando, Armando Ortiz.
A su turno, el diputado Rafael Rodríguez, coordinador del Partido Centro Democrático en el Valle, al lamentar el asesinato de la concejal de Obando, Mileidy Yurany Villada, solicitó a las autoridades pronta claridad sobre los hechos y acciones contundentes frente a la grave situación de seguridad que atraviesa el departamento.
Juan Carlos Díaz
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...