Al menos 30 buses de Metrolínea han resultado afectados por repetidos incendios en portal de Girón

Un nuevo incendio en el portal de Metrolínea, hoy Sistema Integrado de Transporte Masivo del área metropolitana (SITME), en Girón, Santander, volvió a generar preocupación en los ciudadanos y los organismos de socorro, por el riesgo que representa la deteriorada infraestructura en esta zona.

La emergencia se registró en la noche del miércoles 6 de mayo, en el Portal de Girón, hasta donde llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca tras el llamado de la comunidad, que reportó una nueva conflagración dentro del patio donde permanecen varios buses del sistema de transporte masivo.

El teniente Clemente Jaimes, explicó que al llegar al sitio encontraron varios vehículos comprometidos por las llamas. “Desplazamos rápidamente dos máquinas que tenemos en el municipio de Girón. Llegamos y efectivamente ya estaban varios vehículos, buses de Metrolínea, involucrados en el incendio”, señaló el oficial.

Según indicó, fue necesario pedir apoyo adicional para controlar la emergencia y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del lote.

Lea también: Hipopótamos en Colombia: comenzará la eutanasia química para frenar expansión en el Magdalena Medio

El teniente Jaimes, con el propósito de buscar prevenir estas conflagraciones, aseguró que la falta de cerramiento y vigilancia en el lugar facilita el ingreso de personas, situación que ya es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

“Es un lote que no tiene la seguridad, no tiene los controles, no hay vigilante ni nada. Entonces eso facilita que muchas personas ingresen al lugar”, manifestó.

Los organismos de socorro también advirtieron sobre la recurrencia de este tipo de emergencias en el mismo sitio. De acuerdo con Bomberos, en los últimos cuatro o cinco meses se han registrado entre tres y cuatro incendios en esa infraestructura.

“Aproximadamente unos 30 buses han resultado afectados en el transcurso de esos incendios”, agregó Clemente Jaimes.

Podría interesarle: Santander logra acuerdos en 15 municipios por avalúos catastrales

Además del daño material, Bomberos alertó por los riesgos para las comunidades vecinas debido a la alta emanación de humo y la cercanía de una zona boscosa. “Eso afecta la salud de los residentes y también existe el riesgo de que se convierta en un incendio forestal por la zona verde que hay en la parte alta”, indicó el oficial.

¿Qué dicen desde Metrolínea?

Frente a lo ocurrido, la gerencia de Metrolínea S.A. informó que por ahora se abstendrá de entregar declaraciones hasta que concluyan las investigaciones oficiales.

“La entidad se abstendrá de emitir declaraciones hasta tanto no se cuente con los informes oficiales del Cuerpo de Bomberos y del CTI de la Fiscalía General de la Nación”, indicó la empresa en un comunicado.

Metrolínea agregó que los hechos se encuentran en investigación y que esperan contar con los elementos técnicos y jurídicos necesarios antes de emitir un pronunciamiento oficial sobre las causas del incendio.