Tropas del GAULA en Norte de Santander rescataron a un ciudadano peruano secuestrado en la frontera

Tropas del GAULA en Norte de Santander rescataron a un peruano secuestrado en zona de frontera. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

En el marco de operaciones de defensa de la libertad personal, el GAULA Militar de Norte de Santander logró la liberación de un ciudadano de nacionalidad peruana que había sido secuestrado por el grupo de delincuencia transnacional conocido como el Tren de Aragua.

De acuerdo con información oficial, la alerta se activó luego de que autoridades de Perú reportaran la desaparición del ciudadano en Colombia, mientras este se dirigía a Venezuela, lo que permitió la articulación inmediata con el Ejército Nacional para iniciar las labores de búsqueda en zona fronteriza.

Caracol Radio pudo conocer que la víctima, al parecer, fue engañado por integrantes del Tren de Aragua, quienes lo trasladaron desde la ciudad de Piura (Perú), pasando por Ecuador y posteriormente llegando a Colombia.

Tras la denuncia y el despliegue de las tropas, se logró establecer que la víctima había sido retenida por integrantes de esta estructura criminal, que tiene presencia en varios países de América Latina.

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Mediante labores de inteligencia militar, las autoridades ubicaron en el barrio La Parada de Villa del Rosario, Norte de Santander, el lugar donde permanecía secuestrado el ciudadano extranjero. La presión ejercida por las tropas del GAULA Militar obligó a los captores a abandonarlo, logrando así su liberación.

“Estos resultados demuestran la importancia de la denuncia y la confianza ciudadana en nuestras capacidades contra el secuestro y la extorsión”, dijo el Mayor Nelson Ruíz Cárdenas Rodríguez, comandante del grupo GAULA militar Norte de Santander.