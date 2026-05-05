Se estrena el nuevo tráiler de ‘La odisea’, la próxima película del director Christopher Nolan

CANNES, FRANCE - MAY 13: Christopher Nolan attend the screening of '2001: A Space Odyssey' ahead of the 'Sink Or Swim (Le Grand Bain)' Premiere during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 13, 2018 in Cannes, France. (Photo by Laurent KOFFEL/Gamma-Rapho via Getty Images) / Laurent KOFFEL

Este lunes se estrenó el nuevo tráiler de la película ‘La odisea’ del cineasta británico Sir Christopher Nolan.

Este nuevo adelanto muestra a Odiseo, interpretado por Matt Damon, luchando contra el cíclope, mientras el malvado Antínoo, interpretado por Robert Pattinson, intenta apoderarse del trono de Ítaca.

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El reparto también incluye a Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Odiseo; Tom Holland como su hijo, Telémaco; Pattinson como Antínoo, el pretendiente de Ítaca; Zendaya como Atenea, la diosa de la sabiduría; y Charlize Theron como Circe, la diosa de la hechicería.

El enorme reparto también incluye a Lupita Nyong’o, John Leguizamo, Himesh Patel, Mia Goth y Elliot Page, entre docenas de otras estrellas que interpretan personajes del poema épico.

‘La Odisea’ es el decimotercer largometraje dirigido por Nolan.

Escribió el guion basado en el antiguo poema y lo produjo junto a su esposa, Emma Thomas, a través de su productora Syncopy.

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Así como su anterior película ‘Oppenheimer’ compartió fecha de estreno con ‘Barbie’ en 2023 y ‘La Odisea’ se estrenará simultáneamente con ‘Spider-Man: Un nuevo día’, el 17 de julio.

‘La Odisea’ hará historia como la primera película narrativa rodada íntegramente con cámaras IMAX.

Como parte de una estrategia publicitaria, las entradas para las proyecciones en 70 mm se pusieron a la venta con un año de antelación, en julio de 2025.