Los Rolling Stones anuncian su nuevo álbum de estudio ‘Foreign Tongues’

La banda de rock inglesa los Rolling Stones ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, ‘Foreign Tongues’.

¿Cuándo saldrá a la venta?

Este disco, compuesto por 14 canciones, llega el próximo 10 de julio, casi 3 años después del álbum ganador del Grammy, ‘Hackney Diamonds’, el primero de la banda en casi 15 años.

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¿Qué más se lanzó?

El nuevo álbum ha sido anunciado junto con el sencillo “In the Stars”, lanzado digitalmente este martes 5 de mayo, con la canción que abre el disco, “Rough and Twisted”.

En la antesala del anuncio, la banda fue generando expectativa para el nuevo proyecto, con el lanzamiento limitado en vinilo blanco de la canción “Rough and Twisted” bajo el nombre de The Cockroaches.

¿Cómo se grabó?

El álbum se grabó en menos de un mes en los estudios Metropolis del oeste de Londres, con Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood trabajando junto al productor ganador del Grammy, Andrew Watt, quien también produjo ‘Hackney Diamonds’.

El álbum cuenta con Jagger, Richards y Wood, junto a sus colaboradores principales: el bajista Darryl Jones, el tecladista Matt Clifford y el baterista Steve Jordan.

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Además, incluye una aparición especial de Charlie Watts, grabada durante una de las últimas sesiones antes de su fallecimiento en 2021.

¿Cuáles son los artistas invitados?

Otras contribuciones provienen de una impresionante lista de artistas invitados como Paul McCartney, quien también participó en “Hackney Diamonds”, Steve Winwood, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers.