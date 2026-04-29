Lotería Cruz Roja, Huila y MiLoto HOY 28 de abril: premios y resultado del último sorteo

La Lotería de la Cruz Roja lleva más de 60 años apoyando las labores humanitarias de la Cruz Roja en Colombia, siendo una entidad sin ánimo de lucro encargada de explotar, administrar y operar juegos de suerte y azar para este fin.

Lotería de Cruz Roja último sorteo: HOY 28 de abril

Para este 28 de abril de 2026, la Cruz Roja sortea un premio mayor de $10.000 millones de pesos. Esta lotería se juega todos los martes a las 10:55 de la noche.

último sorteo de la lotería de la Cruz Roja es:

Vea el sorteo aquí:

Cómo jugar la lotería de la Cruz Roja

Esta lotería tiene una red amplia de distribuidores localizados en 31 departamentos del país, incluyendo Bogotá. El billete tiene un costo de tres fracciones de $18.000 COP a $6.000 COP la fracción.

Sin embargo, puede adquirirlo por medio de cualquier sucursal cercana al lugar en que se encuentre. En el siguiente enlace puede consultar los distribuidores autorizados en cada ciudad: https://lotecruz.org.co/distribuidores/

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¿Cuáles son los premios del sorteo de la Cruz Roja?

1 Premio Mayor: $10.000.000.000

$10.000.000.000 1 Seco: $200.000.000

$200.000.000 1 Seco: $100.000.000

$100.000.000 1 Seco: $50.000.000

$50.000.000 2 Secos: $30.000.000

$30.000.000 3 Secos: $20.000.000

$20.000.000 4 Secos: $10.000.000

Último sorteo Lotería del Huila 28 de abril

Esta lotería se sortea todos los martes a las 11:00 p.m., minutos después de la transmisión de la Cruz Roja. Para este 28 de abril se juega un premio mayor de $2.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

Vea el sorteo aquí:

Resultados MiLoto hoy 28 de abril

Se trata de una mecánica adicional de Baloto en el cual los usuarios pueden ganar hasta un acumulado de $120 millones. La lotería MiLoto juega después de las 10 de la noche.

La transmisión la puede seguir por Canal Uno o por el canal de Youtube de Baloto.

El resultado de la lotería Miloto es:

Vea el sorteo aquí: