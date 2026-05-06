Presunto amaño de partido en Panamá: exarquero de Real Cartagena en el centro de la polémica

Una jugada protagonizada por José Calderón, recordado por su paso por Real Cartagena, lo puso nuevamente en el centro de la atención por un supuesto caso de manipulación de resultados en la liga panameña.

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El episodio se presentó durante el compromiso entre Sporting San Miguelito y Alianza FC. Cuando el reloj marcaba el minuto 89, el guardameta cometió un error al intentar asegurar el balón dentro del área y terminó marcando en propia puerta, acción que significó la caída 3-2 de su equipo.

La situación provocó una fuerte reacción entre aficionados y analistas deportivos, al punto de generar especulaciones sobre un posible amaño. Las dudas crecieron debido a la forma en que se produjo la anotación y a comentarios surgidos desde sectores vinculados al club y sus propios compañeros.

Frente a la controversia, el arquero decidió fijar su posición mediante una declaración pública, en la que aseguró que todo se trató de una equivocación propia del juego y descartó cualquier acto indebido.

En su pronunciamiento, Calderón explicó que el autogol fue consecuencia de una mala maniobra al intentar neutralizar una acción ofensiva rival, insistiendo en que no existió ninguna intención distinta a la de evitar una anotación.

El portero tuvo experiencia en el balompié colombiano vistiendo la camiseta de Real Cartagena en 2017. Durante ese ciclo disputó ocho encuentros oficiales desde el arranque, registrando 13 goles en contra en su paso por el conjunto heroico.