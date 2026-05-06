Masacre 51 en Colombia: identifican a las víctimas del triple homicidio en Yotoco, Valle

Identifican a las tres víctimas del triple homicidio ocurrido en zona rural del municipio de Yotoco, Valle, un hecho que fue catalogado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como masacre número 51 en lo corrido de 2026 en Colombia.

Los hechos ocurrieron en el sector conocido como La Regina, en un predio invadido por más de 500 familias, el cual, según información preliminar, estaría en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta zona está ubicada a aproximadamente 30 minutos del corregimiento de Mediacanoa.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron atacadas por dos hombres armados que llegaron hasta el asentamiento y, tras cometer el crimen, huyeron del lugar.

“Unidades de la SIJIN y CTI de la Fiscalía adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables”, indicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.

Las víctimas fueron identificadas como Fernando Torres, de 69 años, y la pareja de esposos Germán Castillo, de 55 años, y Sandra Gómez, de 38. Ninguna de las personas registraba antecedentes judiciales, según el reporte policial.