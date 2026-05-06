La Lotería de Boyacá superó sus ventas en un 5,76% durante el 2025

El gerente de la Lotería de Boyacá, Diego Fabián Hernández Ruíz, expuso los resultados de la entidad durante el 2025 / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Durante el 2025 la Lotería de Boyacá tuvo importantes resultados como el incremento en la venta del billete de la lotería en todo el país, así lo dio a conocer el gerente de la entidad en la rendición de cuentas.

El gerente de la entidad, Diego Fabián Hernández Ruíz, dio a conocer los retos que tuvieron el año anterior y como los superaron, obteniendo récord en ventas en todo el país que superaron los $166.000 millones, alcanzando un crecimiento del 5,76% con relación al 2024.

“Tuvimos un récord en ventas, en el 2025 tuvimos ventas por $166.388.880.000, nosotros habíamos apuntado por tener 160 mil millones de pesos y superamos nuestro ambicioso récord. También tuvimos récord en transferencias a la salud, sumamos más de $50.000 millones y nos habíamos propuesto 50 mil millones, fuimos galardonados como la empresa que más premios entregó en poder del público con más de $60.000 millones y eso lo reconoció Coljuegos y el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, pero también pudimos obtener con ese maravilloso convenio con el Sena, el reconocimiento de nuestra fuerza de venta, con ese reconocimiento que le dimos a nuestros loteros, quienes son realmente los que hacen que la lotería sea muy importante a nivel nacional”, aseguró Hernández.

Además del crecimiento en las ventas del billete de la Lotería de Boyacá en el país, en el departamento la venta creció un 2%.

“Nosotros nos hemos caracterizado por no estar tanto en el escritorio sino ir a territorio a interactuar con las personas y hemos recorrido muchos municipios de nuestro departamento y en ese sentido, hemos superado las ventas pasando del 4% al 6% en ventas y eso es satisfactorio porque hemos sido bien recibido en todos los rincones de nuestro departamento”, añadió el gerente de la entidad.

Por otro lado, el gerente Diego Fabián Hernández, indicó que en el 2025 el premio mayor cayó en dos oportunidades.

“El año pasado el premio mayor de la Lotería de Boyacá cayó dos veces, cayó en el primer sorteo del año en el mes de enero y volvió a caer en abril y aun así tuvimos una reserva técnica con más de 58 mil millones de pesos, esto quiere decir que la recuperación de esa reserva fue muy rápida y eso obviamente obedece a todos los compradores quienes confían en la Lotería de Boyacá y apuestan a la salud y a la fortuna cada ocho días”, dijo.

Por último, el funcionario también se refirió al Hotel Hunza, cuya administración regresó a manos de la Lotería el pasado mes de enero.

“En este momento estamos proyectando el tema contractual frente a los estudios de factibilidad y pre factibilidad que muy pronto van a salir, esos estudios nos permitirán establecer cuál es nuestro derrotero para salir a licitación y concesión y esperamos que si todo sale muy bien, en el segundo semestre de este año ya esté concesionado el hotel, pero eso es un querer, es un deseo no sólo de la administración gerencial sino de su presidente de la junta, el señor gobernador Carlos Amaya, que nos ha solicitado que le metamos el acelerador al tema para que el Hotel Hunza vuelva a brillar en la ciudad de Tunja”, añadió Hernández.