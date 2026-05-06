​Concejo de Cali ya tiene ruta para elegir contralor encargado

Con 18 votos a favor, el Concejo de Cali aprobó el procedimiento con el que se escogerá, de manera temporal, a la persona que asumirá el cargo de contralor distrital mientras se resuelve la elección definitiva para el periodo 2026-2029.

El proceso iniciará con la solicitud de las hojas de vida actualizadas de los funcionarios de más alto nivel dentro del órgano de control, además de conocer quiénes están interesados en asumir temporalmente el cargo.

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“Una vez tengamos esas hojas de vida en un término perentorio de 1 día, tal y como se aprobó en plenaria, la dirección jurídica del Consejo Distrital procederá a revisar los requisitos que establece la ley. Una vez hecha esta revisión, se va a reenviar a los correos institucionales de los concejales a fin de que todos puedan realizar el análisis pertinente y el próximo jueves se designará a través de un encargo temporal al contralor”, detalló Daniela Plaza, presidenta del Concejo.

Desde el Concejo señalaron que este procedimiento se definió así debido a que el auto del Consejo de Estado no establece con claridad cómo debe actuar la corporación cuando se retrasa la elección del contralor y un juez ordena realizar una designación temporal.

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Cabe recordar que el alto tribunal ordenó destrabar el proceso tras la tutela presentada por uno de los aspirantes que hizo parte de la terna del proceso anterior.

Además del nombramiento provisional, el Consejo de Estado dispuso que la elección definitiva del nuevo contralor de Cali deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses.