Fiscalía archivó investigación contra gobernador de Antioquia: No hay evidencia de corrupción

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia archivó la indagación que se seguía en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, al evidenciarse que no cometió los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y peculado por apropiación.

“En el curso de la actividad investigativa se conoció que, en su condición de alcalde de Rionegro (Antioquia), entre 2016 y 2019, estableció mecanismos formales de supervisión y control institucional sobre tres contratos que contemplaban la construcción de los Centros de Atención Inmediata (CAI) de Cuatro Esquinas y San Antonio”, explicó la Fiscalía.

Noticia en desarrollo.