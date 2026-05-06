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06 may 2026 Actualizado 18:56

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Justicia

Fiscalía archivó investigación contra gobernador de Antioquia: No hay evidencia de corrupción

El gobernador no habría cometido los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y peculado por apropiación.

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: W Radio

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: W Radio

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: W Radio

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia archivó la indagación que se seguía en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, al evidenciarse que no cometió los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y peculado por apropiación.

“En el curso de la actividad investigativa se conoció que, en su condición de alcalde de Rionegro (Antioquia), entre 2016 y 2019, estableció mecanismos formales de supervisión y control institucional sobre tres contratos que contemplaban la construcción de los Centros de Atención Inmediata (CAI) de Cuatro Esquinas y San Antonio”, explicó la Fiscalía.

Noticia en desarrollo.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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