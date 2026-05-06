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06 may 2026 Actualizado 13:11

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Congresistas en Norte de Santader cuestionan la “Paz total”

Senador Edgar Diaz asegura que no hay resultados

Senador Edgar Diaz

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Norte de Santander

El senador de Cambio Radical por Norte de Santander Edgar Diaz cuestionó la política de paz del actual gobierno al advertir un incremento en la violencia de manera desproporcionada.

El parlamentario manifestó que “cuando este Gobierno anunció la “Paz Total” e inició con la “1ra. Cumbre Cocalera” en el Catatumbo, pensé que se podría lograr una salida concertada a la problemática de la región. Hoy el cuadro no puede ser más desolador, violencia, atentados, muertes, secuestros, extorsiones, confinamiento, desplazamiento, hambre y desolación".

Y agregó que “lo lamentable es que, como un cáncer, este cuadro se viene repitiendo en Cauca, Valle del Cauca, Arauca y otras regiones del país”.

Indicó además que “Colombia no resiste más violencia, necesitamos hacer un alto en el camino de muerte y desolación por el que atravesamos, para sentarnos a resolver las diferencias y construir la verdadera Paz que tanto añoramos, de lo contrario, seguiremos siendo testigos del desmembramiento de las familias, en esta guerra fratricida y sin control”.

El senador expresó su solidaridad con las familias víctimas de la violencia en la región y demando el gobierno mayor compromiso con la seguridad de Norte de Santander.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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