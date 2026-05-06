Al América de Cali hoy en Sudamericana solo le sirve ganar

El América de Cali afronta un momento decisivo en la Copa Sudamericana 2026. La derrota 2-0 frente a Tigre en condición de visitante dejó al conjunto escarlata comprometido en la tabla de posiciones y obligado a ganar hoy como visitante en territorio peruano ante el equipo mas débil del grupo hasta ahora, Alianza Atlético de Sullana.

El panorama del Grupo A tomó un giro inesperado, con Macará como líder con siete puntos, siendo el único invicto del grupo. Tigre es segundo con cuatro unidades, mientras América ocupa la tercera posición con los mismos puntos, pero con una diferencia de gol de -1 frente al +1 del equipo argentino. Por otra parte, al fondo aparece Alianza Atlético Sullana con un punto.

Con este escenario, el equipo dirigido por David González no puede fallar. Un triunfo en la cuarta fecha le permitiría seguir aspirando al liderato del grupo que otorga clasificación directa a octavos de final o, al menos, mantenerse en la segunda posición para disputar los play-offs ante equipos provenientes de la Copa Libertadores.

La próxima salida será precisamente ante Alianza Atlético, rival al que América ya venció 2-1 en el estadio Pascual Guerrero. El compromiso está programado para hoy a las 9:00 p.m. en el estadio Miguel Grau, en Perú.

Para este encuentro, el cuerpo técnico cuenta nuevamente con el defensor Nicolás Hernández, quien superó una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado por dos meses. Sin embargo, el equipo no tendrá disponibles a Jeison Guzmán, ni a Mateo Castillo por molestias físicas, ni a Marlon Torres, mientras que Johan Papula Garcés vuelve a aparecer en la convocatoria.

El técnico escarlata fue claro sobre la importancia de este partido para su clasificación:

“Con los resultados que se han venido dando tenemos que dar un golpe para poder estar ahí arriba con los demás, para tratar que Alianza no se sume en esa pelea y vuelva todo más complicado. Esta es la oportunidad para poder seguir peleando y luego poder cerrar esos partidos en casa para conseguir la clasificación”

El otro duelo del grupo enfrentará desde las 7 de la noche a Macará y Tigre en territorio ecuatoriano, un resultado que también será clave para las aspiraciones del conjunto vallecaucano. Alianza Atlético y América jugarán desde las 9 de la noche con transmisión de Caracol radio Cali.