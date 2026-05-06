Con sonrisas TQ y la Fundación Dra. Clown acompañan a niños hospitalizados y ahora a adultos mayores

Con narices de colores, sonrisas y mensajes de alegría, la Fundación Dra. Clown ha llevado bienestar emocional a cientos de niños hospitalizados en Colombia. Durante más de dos décadas, esta labor se ha construido de la mano de pañales Winny, una marca enfocada en el cuidado de los más pequeños, que ha respaldado estas intervenciones como parte de su propósito social.

Pero la fundación y su terapia de la risa no solo se dedica a llevar felicidad y robar sonrisas a los niños, ahora esta iniciativa da un paso más, ya que ha comenzado a implementar un programa de acompañamiento dirigido a adultos mayores en hogares geriátricos, con el apoyo de Tecnoquímicas. La apuesta busca lograr el mismo impacto logrado con los niños, adaptando las intervenciones a una población que también enfrenta condiciones de dependencia, enfermedad o soledad.

En las 2025 se realizó una prueba piloto decenas de adultos mayores que fueron beneficiados con la presencia de la Fundación y con la marca de pañales Content con el objetivo de extender la terapia de la risa a quienes llegan a su segunda infancia.

Debido al éxito con estos pacientes, en agosto la fundación y Content emprenderán una gira por varias ciudades de Colombia para que más personas puedan ser beneficiarios del bienestar y la alegría.

Mientras tanto, seguirán con el propósito social de la marca Winny, la cual tiene dos momentos especiales en el año, primero celebran el día del niño en abril con la Fundación Dra. Clown y en diciembre, durante la temporada de Navidad, visitando distintas instituciones de salud llenando sus espacios con optimismo y alivio emocional a niños, familias y personal médico.