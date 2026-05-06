Cepeda confirma recuperación de baldío de 6.102 hectáreas ligado a primo de Paloma Valencia

El candidato presidencial Iván Cepeda confirmó que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó un baldío de 6.102 hectáreas que, según afirmó, se encontraba “en poder de Nicolás Laserna, primo de la candidata presidencial Paloma Valencia”.

A través de su pronunciamiento en redes sociales, Cepeda cuestionó la postura de Valencia frente a la reforma agraria y señaló que existe una contradicción entre este caso y sus posiciones políticas.

“La candidata Valencia es enemiga de la reforma agraria: ha atacado la jurisdicción agraria, y justifica quitarle baldíos a la nación, lo cual es un acto claramente ilícito”, sostuvo.

El candidato también lanzó críticas más amplias sobre la línea política de la aspirante presidencial.

“Pero nada que sorprenda. Esa posición es coherente con sus otras posiciones, como la de ser enemiga de las pensiones para los adultos mayores, y de atacar el salario vital para las y los trabajadores”, agregó.

Cepeda aseguró que estas posturas no pueden ser ocultadas dentro del espectro político: “Eso no puede ocultarlo el uribismo ni siquiera poniéndose la máscara de ‘centro’”.

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