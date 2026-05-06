Bogotá vivirá cinco conciertos de Santiago Cruz: una experiencia musical inédita

Bogotá se prepara para vivir una propuesta artística sin precedentes con “5 días, 5 conciertos únicos”, una residencia musical encabezada por el cantautor Santiago Cruz, quien llegará en septiembre con una serie de espectáculos diseñados para ofrecer una experiencia completamente distinta cada noche.

Este innovador formato busca ir más allá del concierto tradicional, integrando narrativa, emociones, puesta en escena y participación del público, consolidándose como uno de los eventos culturales más destacados del año en la capital.

La programación inicia el 16 de septiembre con el lanzamiento oficial del álbum “Fragmentos” en el Teatro Panorama. Este primer show será el punto de partida de una semana que explora las distintas facetas del artista, presentando en vivo su más reciente trabajo discográfico.

El segundo encuentro tendrá lugar el 17 de septiembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con “Fragmentos Olvidados - Lados B”, un formato innovador donde el público elegirá el setlist en tiempo real, permitiendo rescatar canciones menos interpretadas y fortalecer la conexión entre el artista y sus fans. Este concepto participativo marca un diferencial importante dentro de la propuesta.

Para el 18 de septiembre, Cruz regresa al mismo escenario con su “Sigo en Pie Tour”, un espectáculo que reúne los momentos más representativos de su carrera. Este show promete una puesta en escena cargada de energía, nostalgia y evolución artística, consolidando su identidad musical frente a un público más amplio.

La diversidad sonora llegará el 19 de septiembre con “Fragmentos Tropicales”, un concierto especial junto a La Orquesta Mamablanca en Chamorro City Hall. Esta presentación mezclará ritmos tropicales con el estilo del artista, ofreciendo una experiencia dinamizada por el baile, la fiesta y la experimentación musical.

Finalmente, el ciclo cerrará el 22 de septiembre en el Teatro Colón con “Fragmentos Íntimos: Piano y Voz”, una velada acústica en la que el artista mostrará su faceta más cercana y vulnerable, creando un ambiente íntimo que invita a la conexión directa con el público.

Con esta serie de conciertos, Santiago Cruz redefine la experiencia en vivo en Bogotá, proponiendo un viaje emocional donde cada noche representa un fragmento distinto de su historia, invitando a los asistentes a vivir la música desde nuevas perspectivas.