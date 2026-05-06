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06 may 2026 Actualizado 02:46

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Shakira suma cinco nuevas fechas en EE. UU. a su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran 2026

La artista amplía su tour con segundas noches en San José, Atlanta, Miami, Boston y Brooklyn

Shakira performs onstage at the 2025 Global Citizen Festival held at Central Park on September 27, 2025 in New York, New York. (Photo by John Nacion/Billboard via Getty Images)

Shakira performs onstage at the 2025 Global Citizen Festival held at Central Park on September 27, 2025 in New York, New York. (Photo by John Nacion/Billboard via Getty Images) / John Nacion

Shakira performs onstage at the 2025 Global Citizen Festival held at Central Park on September 27, 2025 in New York, New York. (Photo by John Nacion/Billboard via Getty Images)

Vicente

Shakira anunció cinco nuevas fechas en Estados Unidos para su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2026.

Cortesía Chris Cornejo

Cortesía Chris Cornejo

Cortesía Chris Cornejo

Cortesía Chris Cornejo

Con esta expansión, la artista global ofrecerá segundas noches en San José, Atlanta, Miami, Boston y Brooklyn, consolidando así uno de los recorridos más exitosos de su carrera.

Las nuevas presentaciones se suman a un calendario que ya había marcado récords en Norteamérica y Latinoamérica.

Los boletos estarán disponibles a partir del jueves 7 de mayo en preventa, mientras que la venta general comenzará el lunes 11 de mayo a las 10 a.m. hora local en Shakira.com.

El anuncio llega tras una serie de hitos recientes que confirman el impacto mundial de la artista.

En abril, Shakira reunió a más de 2 millones de personas en la playa de Copacabana, Río de Janeiro como parte del festival Todo Mundo No Rio.

En México, ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México ante 400.000 asistentes, con más de 800.000 boletos vendidos.

Más allá de Estados Unidos, la gira también se expande hacia Europa con una residencia inédita en Madrid, que tendrá lugar en el Shakira Stadium.

Desde su lanzamiento en febrero de 2025, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en la gira más taquillera de la historia para un artista de habla hispana.

Más información

Las nuevas fechas en EE. UU. son:

  • 20 de junio — San José, CA — SAP Center
  • 28 de junio — Atlanta, GA — State Farm Arena
  • 2 de julio — Miami, FL — Kaseya Center
  • 11 de julio — Boston, MA — TD Garden
  • 21 de julio — Brooklyn, NY — Barclays Center

Con este anuncio, Shakira continúa escribiendo un capítulo histórico en su carrera, llevando su música a millones de seguidores y consolidando su legado como una de las artistas más influyentes del mundo.

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