Ataque sicarial en Cúcuta deja dos muertos

Cúcuta

La violencia no da tregua en Cúcuta. En la noche del martes 5 de mayo, dos hombres en condición de calle fueron asesinados en un ataque armado ocurrido en la X Roja, generando preocupación entre los habitantes.

De acuerdo con versiones entregadas por testigos, las víctimas fueron sorprendidas por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Las autoridades confirmaron que las víctimas fueron identificadas como Fabián Alexis Vargas, de 28 años, conocido como “Tiki”, y José Arley Robles, de 26 años.

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Según versiones preliminares de la comunidad, ambos hombres eran señalados por presuntamente estar vinculados a hurtos en la zona, lo que podría ser una de las hipótesis que manejan los investigadores. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme los móviles del crimen.

Habitantes del sector también indicaron que Vargas y Robles eran reconocidos consumidores de estupefacientes, situación que, según algunas versiones, los mantenía en un entorno vulnerable.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y determinar si este hecho está relacionado con otros episodios de violencia registrados recientemente en la ciudad.