Víctimas y mentiras del exótico caso de la UNGRD en Itagüí

El jueves anterior, sobre las 6:00 de la tarde, cuando Colombia pensaba en el puente festivo del viernes, 1 de mayo, la UNGRD publicó en sus redes sociales una llamativa reacción al informe del billón de pesos de Olmedo López sobre los que nadie habla. La publicación hacía referencia a uno de los contratos de la denuncia: el relacionado con Itagüí, el feudo del senador Carlos Trujillo. ¿Por qué anunciar al día siguiente de la denuncia, el 30 de abril de 2026, la entrega final de unas obras que fueron contratadas y pagadas en 2021?

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El convenio: plata del Estado, control de nadie

El 10 de junio de 2021, cuando Iván Duque era presidente y “El Mono” González, director de Gestión del Riesgo, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres firmó un convenio con la Alcaldía de Itagüí. El objeto: construir obras hidráulicas en tres quebradas del municipio que según la propia Alcaldía llevaban años causando inundaciones.

El valor del convenio: 18 mil millones de pesos. El plazo de ejecución: 9 meses.

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Hasta ahí suena a gestión pública normal. Inversión del gobierno nacional para proteger a la gente de las inundaciones. Pero hay una pregunta que los documentos no responden.

Si esto era una emergencia, ¿por qué el contrato para ejecutar las obras tardó casi seis meses en firmarse?

Los otrosíes del último día del año

El 31 de diciembre de 2021.Cuando nadie mira. Cuando los despachos están vacíos.

Ese día se firmó uno de los dos documentos que cambiaron el rumbo del proyecto, el Otrosí número 2.

El Otrosí 1, firmado en noviembre de 2021 tenía la apariencia de una corrección administrativa, pues corregía el NIT de la alcaldía de Itagüí y hacía un cambio aparentemente mínimo al texto: el municipio de Itagüí —no la UNGRD— sería el ejecutor de los recursos. Tanto de la obra como de la interventoría. Gestión del Riesgo, que en el texto original quedaba a cargo de la interventoría sencillamente, quedaba borrada del proceso. La UNGRD ponía los dieciocho mil millones. Y se desentendía del resto.

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El Otrosí 2, el que se firmó el último día del año, fue mucho más contundente, pues el convenio original decía que el municipio tenía que contratar la obra siguiendo el Estatuto General de Contratación Pública. Es decir la Ley 80 y, por ende, proceder a una licitación pública.

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Con este otrosí se eliminó esa referencia y la reemplazó por una frase vaga que dice que el municipio adelantará el proceso “teniendo en cuenta los principios de la Contratación Pública y las normas que le integran”. Así le dicen adiós a la Ley 80. Ya no se necesita hacer licitación. ¿Y quién entró por esa puerta? ADELÍ.

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ADELÍ y la contratación exprés

ADELÍ no es un nombre de mujer, sino el acrónimo de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, una empresa mixta, es decir, un contratadero que sirve de puente para saltarse los procesos de licitación y con capacidad de contratar directamente.

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El 12 de noviembre de 2021, 5 meses después de la firma del convenio entre UNGRD e Itagüí, ADELÍ recibió la delegación para administrar el proyecto y para seleccionar al contratista de obra y el 2 de diciembre abrió una Invitación Pública de Oferta. El 14 de diciembre de 2021, cerró la convocatoria para contratar más de diecisiete mil millones de pesos en obras. Sólo hubo un proponente: el Consorcio Obras Hidráulicas Itagüí. Integrado por dos empresas: AEI Arquitectos e Ingenieros, con el treinta por ciento, y CUBE S.A.S., con el setenta por ciento.

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Al día siguiente —15 de diciembre— el comité evaluador de ADELI se sentó a revisar lo que ese único proponente había presentado. 980 folios fueron verificados en un día. Ese mismo día se expidió la evaluación de requisitos y se viabilizó la contratación. El 17 de diciembre el contrato ya estaba firmado, aunque para entonces la UNGRD aún no autorizaba a Itagüí a saltarse la Ley 80. Eso podría darse con el Otrosí 2 que se firmó casi dos semanas después. Una peligrosa incongruencia.

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La víctimas: Valery, Stiven y los obreros sin pagar

Firmado el contrato en diciembre de 2021, las obras tenían un plazo de ejecución de nueve meses y quince días. Deberían haber terminado en octubre de 2022. El 13 de marzo de 2022 hubo elecciones al Congreso de la República y una gran noticia para Itagüí: Carlos Trujillo obtuvo casi 100.000 votos en Antioquia de ellos 25.000 en Itagüí.

El 20 de mayo de 2022, la quebrada El Sesteadero se desbordó en la vereda El Ajizal. Sus aguas arrastraron a una familia. Murieron Valery González y su padre Stiven.

Cuando ocurrió esa tragedia, los recursos para intervenir El Sesteadero llevaban casi un año disponibles. El contrato de obra llevaba cinco meses firmado. Las obras en esa quebrada no habían empezado, aunque en el papel ya deberían haberse entregado.

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Según líderes de la comunidad que hablaron con el periódico El Colombiano, la causa del retraso era simple: no había plata para pagarle a los obreros. Llegaron a pasar meses sin recibir salario, aunque la plata ya estaba en las arcas de ADELÍ.

Cuando la comunidad le preguntaba al alcalde Escobar Estrada —hombre del círculo político de Trujillo— qué estaba pasando, la respuesta era la misma: “nos mandaba decir que la Ungrd era la que enviaba la plata, no la alcaldía“, relataron los vecinos a El Colombiano.

Las obras terminaron en mayo de 2024 o al menos así lo anunció la alcaldía de Itagüí. La semana pasada la UNGRD dijo que la entrega fue apenas el 30 de abril de 2026. Entre tantas verdades a medias sobre un único contrato queda reflejada la realidad de una entidad carcomida por la corrupción que los organismos de control han sido incapaces de tocar.

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