Pogacar se coronó por cuarta vez en Lieja-Bastoña-Lieja: Así quedó Egan Bernal

Tadej Pogacar (UAE) prolongó su dictadura en la 112 edición de la Lieja-Bastoña-Lieja, en la que sumó su cuarto entorchado. El francés Paul Seixas (Decathlon) aguantó su ya tradicional ataque en la Redoute, pero se quedó atrás en la Roche-aux-Faucons y terminó segundo. El colombiano, Egan Bernal, terminó quinto.

El tercer puesto fue para Remco Evenepoel (Red Bull). El belga empezó con mucha agresividad, no pudo seguir el ataque de Pogacar en la Redoute. Pogacar iguala en el palmarés de la ‘Decana’ al español Alejandro Valverde y al italiano Moreno Argentin y se queda a solo una victoria del belga Eddy Merckx, líder todavía con cinco entorchados.

Cuando habían transcurrido apenas tres kilómetros, una caída partió el pelotón por la mitad y el belga, mejor colocado que sus rivales, se encontró en la primera parte del grupo, mientras que Pogacar y Seixas se quedaron atrás.

A pesar de los esfuerzos iniciales del UAE por cerrar el hueco, liderado por Tim Wellens y Vegard Stake Laengen, la distancia del grupo delantero llegó a superar los tres minutos. El Decathlon, trabajando para Seixas, también se puso a tirar cuando vio que los kilómetros transcurrían sin reducir la distancia.

El reducido pelotón, liderado por el UAE, llegó reunido al tramo clave de la carrera. Pogacar entró en la subida a la mítica Redoute en el segundo puesto, seguido muy de cerca por Paul Seixas. El que no mantuvo la posición fue Evenepoel, incapaz de seguir el ritmo marcado por Benoît Cosnefroy (UAE) al frente.

Y, entonces, como en las dos ediciones anteriores, Tadej Pogacar atacó. A falta de casi 35 kilómetros para el final, el esloveno cambió el ritmo y solamente Paul Seixas, llamado a ser su sucesor, continuó a su rueda. El campeón del mundo y el joven francés subieron juntos los 900 metros restantes y coronaron juntos, sin que Pogacar pudiera soltarlo.

A falta de 600 metros para coronar la ‘roca de los halcones’, cuando parecía que el joven francés llegaría con Pogacar hasta el final, el esloveno hizo el movimiento definitivo y abrió el hueco con el que iba a llegar a la meta. En la cima, la diferencia era ya de 25 segundos.

Finalmente, Pogacar completó la carrera en 5 horas, 50 minutos y 28 segundos, en la que fue la edición más rápida de la historia de la ‘Decana’, con más de 44 kilómetros por hora de velocidad media.

Así quedó el top 5 de la carrera