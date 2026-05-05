Pronóstico del IDEAM para la semana del 5 al 8 de mayo: Estas son las ciudades en las que lloverá
¡Aliste sombrilla! Este es el pronóstico del clima en Bogotá y las principales ciudades del país durante la primera semana de mayo:
El Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales, en su informe de la primera semana de mayo, reveló que durante estos días se presentarán precipitaciones frecuentes e incluso intensas lluvias en varias regiones del país.
De acuerdo con el pronóstico del Ideam, los primeros días serán los más críticos, con tormentas eléctricas y posibles granizadas, especialmente en zonas de la región Andina y el altiplano cundiboyacense.
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Clima en Bogotá: semana del 5 al 8 de mayo
En Bogotá, el inicio de la semana estará marcado por intensas lluvias, principalmente en el occidente de la ciudad. Incluso, existe la probabilidad de que se presenten tormentas eléctricas e incluso granizadas en algunos sectores.
Las temperaturas oscilarán entre los 11 °C en las madrugadas y los 19 °C en las horas de mayor calor.
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Pronóstico del clima martes 5 de mayo
Para el martes, las lluvias persistirán con fuerza en la Orinoquía, Amazonía y el norte de la región Andina. También habrá precipitaciones en el Caribe, especialmente en Córdoba, Bolívar y Cesar, con posibilidad de tormentas eléctricas.
En el Pacífico, departamentos como Chocó, Cauca y Nariño seguirán con lluvias fuertes, mientras que en el interior del país se mantendrán condiciones nubosas con episodios de lluvia frecuentes.
Clima miércoles 6 de mayo en Colombia
A mitad de semana se prevé una ligera reducción en la intensidad de las lluvias en la región Caribe y algunos sectores de la Andina. Sin embargo, las precipitaciones continuarán en departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Huila.
En contraste, la región Pacífica, la Amazonía y partes de la Orinoquía seguirán registrando lluvias constantes durante gran parte del día.
Pronóstico del clima para el jueves 7 de mayo
El jueves traerá nuevamente lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en varias zonas del país. En la región Andina, departamentos como Antioquia, Santander y Cundinamarca tendrán precipitaciones significativas.
En el Caribe, las lluvias se extenderán a varios departamentos, incluyendo La Guajira y Magdalena, mientras que en la Orinoquía se podrían presentar tormentas en Meta y Casanare.
Clima viernes 8 de mayo en Colombia
El viernes cerrará la semana con lluvias fuertes en la región Pacífica, el centro de la Andina y sectores de la Orinoquía y la Amazonía.
Departamentos como Antioquia, Tolima, Huila y Cundinamarca registrarán precipitaciones importantes, mientras que en el Caribe las lluvias serán más aisladas.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...