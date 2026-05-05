Pronóstico del IDEAM para la semana del 5 al 8 de mayo: Estas son las ciudades en las que lloverá

¿Lluvias en la región Caribe por el paso de la Onda Tropical 19? Esto dice el IDEAM/ Getty Images

El Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales, en su informe de la primera semana de mayo, reveló que durante estos días se presentarán precipitaciones frecuentes e incluso intensas lluvias en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico del Ideam, los primeros días serán los más críticos, con tormentas eléctricas y posibles granizadas, especialmente en zonas de la región Andina y el altiplano cundiboyacense.

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Clima en Bogotá: semana del 5 al 8 de mayo

En Bogotá, el inicio de la semana estará marcado por intensas lluvias, principalmente en el occidente de la ciudad. Incluso, existe la probabilidad de que se presenten tormentas eléctricas e incluso granizadas en algunos sectores.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 °C en las madrugadas y los 19 °C en las horas de mayor calor.

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Pronóstico del clima martes 5 de mayo

Para el martes, las lluvias persistirán con fuerza en la Orinoquía, Amazonía y el norte de la región Andina. También habrá precipitaciones en el Caribe, especialmente en Córdoba, Bolívar y Cesar, con posibilidad de tormentas eléctricas.

En el Pacífico, departamentos como Chocó, Cauca y Nariño seguirán con lluvias fuertes, mientras que en el interior del país se mantendrán condiciones nubosas con episodios de lluvia frecuentes.

Clima miércoles 6 de mayo en Colombia

A mitad de semana se prevé una ligera reducción en la intensidad de las lluvias en la región Caribe y algunos sectores de la Andina. Sin embargo, las precipitaciones continuarán en departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Huila.

En contraste, la región Pacífica, la Amazonía y partes de la Orinoquía seguirán registrando lluvias constantes durante gran parte del día.

Pronóstico del clima para el jueves 7 de mayo

El jueves traerá nuevamente lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en varias zonas del país. En la región Andina, departamentos como Antioquia, Santander y Cundinamarca tendrán precipitaciones significativas.

En el Caribe, las lluvias se extenderán a varios departamentos, incluyendo La Guajira y Magdalena, mientras que en la Orinoquía se podrían presentar tormentas en Meta y Casanare.

Clima viernes 8 de mayo en Colombia

El viernes cerrará la semana con lluvias fuertes en la región Pacífica, el centro de la Andina y sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

Departamentos como Antioquia, Tolima, Huila y Cundinamarca registrarán precipitaciones importantes, mientras que en el Caribe las lluvias serán más aisladas.