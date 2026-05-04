Precio del dólar en Venezuela para HOY 4 de mayo: nueva variación al alza

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este jueves 30 de abril el dólar se cotiza en $489,55470000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del jueves 30 de abril, cuando el precio se situó en los $487,11920000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy lunes 4 de mayo

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este jueves 30 de abril en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 574,19381208 bolívares.

: 574,19381208 bolívares. Yuan chino : 71,70546189 bolívares.

: 71,70546189 bolívares. Lira turca : 10,83507516 bolívares.

: 10,83507516 bolívares. Rublo ruso: 6,53440959 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este lunes 4 de mayo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este lunes 4 de mayo. Estos son:

Bancamiga : 524,2695 para compra - 526,4250 para venta.

: 524,2695 para compra - 526,4250 para venta. Banco Exterior : 489,3981 para compra - 528,2135 para venta.

: 489,3981 para compra - 528,2135 para venta. Banesco : 587,4966 para compra - 593,6037 para venta

: 587,4966 para compra - 593,6037 para venta Banco Nacional de Crédito : 514,4465 para compra - 523,1779 para venta.

: 514,4465 para compra - 523,1779 para venta. N58 Banco Digital : 487,4684 para compra - 488,1216 para venta.

: 487,4684 para compra - 488,1216 para venta. Otras instituciones: 556,3139 para compra - 569,6489 para venta.

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