Fuertes lluvias causan inundaciones y dejan decenas de viviendas afectadas en Versalles, Valle

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el municipio de Versalles en el Valle del Cauca, provocaron inundaciones en viviendas y afectaciones en varias vías. El desbordamiento de las quebradas La Mina, Patuma y Aguas Lindas generó corrientes torrenciales que impactaron especialmente al barrio Las Olivas y parte del barrio El Oasis.

Hugo Ferney Arboleda, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Versalles, explicó que “las lluvias bajaron por todas las vías, entraron a las casas e inundaron y dañaron los enseres de muchos de los habitantes de estos barrios”.

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Hasta el momento, no se cuenta con un censo oficial de damnificados, serían aproximadamente 60 viviendas, según información preliminar. Sin embargo, las autoridades priorizaron la atención inmediata a las familias que perdieron sus pertenencias, con el apoyo solidario de la comunidad. Durante la emergencia se han entregado colchonetas, cobijas y alimentos.

Las labores de atención y levantamiento del censo continuarán en la mañana de este martes 5 de mayo.

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Las lluvias también generaron afectaciones en la zona rural del municipio. Varias vías presentan daños, especialmente las que comunican con los corregimientos de Campoalegre, La Florida, El Balsal y Puerto Nuevo, donde se reportan árboles caídos y derrumbes, además se presentó pérdida de banca en sectores del río Garrapatas.