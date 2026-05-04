Alcalde de Cali pide suspender licitación de Emsirva hasta aclarar titularidad de usuarios

Luego de que hace unas semanas la Alcaldía de Cali confirmara la devolución de Emsirva, empresa que completa cerca de dos décadas intervenida por el Gobierno Nacional, el proceso avanza en medio de alertas por la falta de claridad sobre la titularidad de sus usuarios.

El alcalde Alejandro Eder anunció que solicitó a los organismos de control, suspender la licitación que adelanta la empresa de aseo, al advertir que no existe certeza jurídica sobre los cerca de 870 mil usuarios del servicio de aseo, los cuales deberían ser devueltos a la ciudad. Además, señaló que la administración distrital ya emprendió acciones judiciales ante la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

“Estamos pidiendo a los entes de control a nivel nacional que suspendan el proceso de licitación que ha adelantado EMSIRVA, porque de lo contrario corremos el riesgo de recibir una empresa fantasma llena de problemas jurídicos y de deudas por pagar”, señaló.

El mandatario también alertó sobre el riesgo de una posible crisis en la recolección de basuras si no se toman decisiones oportunas.

“Adjudicar sin resolver la titularidad de los usuarios deja en el limbo la certeza de quién recogerá la basura de los caleños y quién mantendrá limpia la ciudad a partir del 15 de mayo, tan solo 2 semanas antes de las elecciones presidenciales”, dijo Eder.

Frente a posibles señalamientos de algunos sectores sobre un supuesto favorecimiento a operadores privados, el alcalde Alejandro Eder aseguró que esa no es la intención.

“Ahora saldrán algunos sectores a decir que el alcalde quiere beneficiar a uno u otro operador. Pues quiero dejarles claro que los operadores que han prestado el servicio de las basuras en Cali lo vienen haciendo desde hace 15 años por contratos firmados por parte del Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cali, ni este alcalde ni ninguno de mis antecesores ha tenido mano en esas decisiones”, agregó.

Finalmente, reiteró que la prioridad de su gobierno es recuperar Emsirva con sus activos, especialmente sus usuarios, y garantizar un servicio eficiente de aseo.