Exigen justicia por Bruno: caso de maltrato animal que conmueve a Palmira

Con una velatón en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, una familia exige justicia luego de que uno de sus perros fuera atacado a golpes hasta morir.

“Que se aplique la Ley Ángel”, pide Janet Jiménez tras la golpiza que recibió su perro criollo, Bruno, de cinco años. Según relató, el hecho ocurrió en medio de una confrontación con un perro pitbull que se habría escapado de la casa de un vecino. Al parecer, Bruno intervino para defender a otro perro de su manada, dice la señora Yanet.

“Sale alguien de esa casa y dice, “ay, me van a matar el perro, me van a matar el perro” salen dos hombres, se dirigen a Bruno a patearlo, los dos al mismo tiempo lo pateaban”, dijio la señora Jiménez

El hecho se registró en un parque donde, habitualmente, Janet pasea a sus cuatro perros: dos pug, un pitbull de edad avanzada, que, según explicó, no usa bozal porque ya no tiene dientes, y Bruno, el perro criollo que falleció.

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De acuerdo con la narración de la mujer, ella se encontraba en el lugar cuando el perro del vecino salió sin supervisión e intentó atacar por la cola al pitbull que llevaba con correa. Al escuchar los ladridos, Bruno reaccionó y se lanzó contra el otro animal. Fue en ese momento cuando, según denuncia, dos hombres salieron de la vivienda y, en un intento por separarlos, comenzaron a patear insistentemente a Bruno. Minutos después, el perro murió.

“yo corro hacia Bruno, le hago la llave para ahogarlo para que suelte el perro porque Bruno sí tenía el perro y Bruno se me desvanece en mis manos. Bruno no se paraba, no se movía, entonces empecé a darle respiración boca a boca, después a moverle su corazoncito, pero no, ya estaba muerto, no reaccionaba”, explicó la dueña de Bruno.

Según indicó la señora Yanet, al animal se le practicó una autopsia que reveló que sus órganos estaban en buen estado; sin embargo, murió a causa de un fuerte golpe en el pulmón izquierdo.

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Jiménez insiste en que se haga justicia y que se aplique la Ley Ángel contra los responsables de la agresión. De acuerdo con la información conocida, el adulto involucrado fue detenido, pero posteriormente quedó en libertad mientras continúa vinculado al proceso.

El caso ha generado profunda indignación entre los habitantes de Palmira. Vecinos, ciudadanos y familiares acompañaron una velatón frente a la residencia de Janet para exigir justicia y manifestar su rechazo al maltrato animal.