Fiscalía acusará al padre de Liam Gael por presunto abuso sexual

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Michael Stiven Rodríguez Ayala, padre del menor Liam Rodríguez, por el presunto abuso sexual del niño de 11 meses, quien falleció en septiembre de 2025 en La Calera (Cundinamarca).

La audiencia se realizará el 17 de junio ante el Juzgado 38 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

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Por estos hechos, el procesado deberá responder en juicio por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y acto sexual abusivo agravado.

El bebé Liam Gael, de 11 meses, murió el lunes 29 de septiembre de 2025 en el centro de salud de La Calera (Cundinamarca).

La Fiscalía cuenta con varios elementos materiales probatorios, entre ellos el informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fechado el 6 de octubre del año pasado, que inicialmente concluyó que la causa de la muerte fue violenta, es decir, un homicidio por estrangulamiento.

No obstante, una ampliación posterior del mismo informe indicó que la muerte fue de causa natural y que el menor padecía un virus respiratorio. Esta contradicción generó confusión y cuestionamientos por parte de las víctimas.

En el documento también se habrían evidenciado signos de abuso sexual, motivo por el cual fue capturado el padre del bebé, Michael Stiven Rodríguez Ayala.

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