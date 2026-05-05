Feria de las Dos Ruedas reunirá 500 expositores y 2.000 marcas en Medellín

Medellín, Antioquia

La Feria de las Dos Ruedas celebrará su edición número 18 del 21 al 24 de mayo en Plaza Mayor, Medellín, con la participación de más de 500 expositores, 2.000 marcas y representantes de más de 50 países, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la industria de la motocicleta en el mundo.

El evento, considerado el más relevante de este sector en América y uno de los principales a nivel global, proyecta un impacto económico superior a los 30 millones de dólares para la ciudad.

“Estamos presentando la versión número 18 de la Feria de las Dos Ruedas, hoy constituida como la feria más importante de la industria de la moto en América y catalogada como la tercera más importante en el mundo”, afirmó Guillermo Pajón Carmona, director del evento.

Una industria en crecimiento

La feria se realizará en un contexto de crecimiento del mercado de motocicletas en el país. Según cifras del sector, en 2025 se vendieron más de 1.150.000 motos en Colombia, con Antioquia como el segundo territorio con mayor número de ventas, después de Cundinamarca.

“El año anterior se vendieron más de 1.150.000 motos en Colombia. Antioquia ocupa el segundo lugar en el país en ventas”, explicó Pajón.

El evento también tendrá un énfasis en movilidad eléctrica y sostenible, una tendencia que ha ganado fuerza en el mercado.

Más espacio ante alta demanda

La magnitud del evento ha superado la capacidad tradicional de Plaza Mayor. Para esta edición, los organizadores habilitaron cinco pabellones adicionales temporales para responder a la alta demanda de participación.

“Plaza Mayor se nos quedó pequeño. Hemos creado cinco pabellones efímeros para poder darle espacio a todos los empresarios que quieren estar en la feria”, señaló el director.

Se espera una asistencia cercana a las 90.000 personas, lo que la convierte en uno de los eventos más grandes que se realizan en Medellín.

Impacto social y seguridad vial

Además del componente comercial y empresarial, la feria incluirá eventos académicos, deportivos y culturales, así como una iniciativa social para apoyar a afectados por la temporada de lluvias.

“Vamos a tener una subasta para apoyar a 21 personas que perdieron sus motos en emergencias invernales en Manrique”, indicó Pajón.

El evento también promoverá campañas de seguridad vial, en articulación con la Alcaldía de Medellín.

“No tiene sentido seguir perdiendo tantas vidas. Tenemos un compromiso con la seguridad vial y con el respeto entre todos los actores en la vía”, agregó.

La moto, clave en la movilidad

El crecimiento del sector responde, según los organizadores, a factores como el acceso a crédito, el aumento del salario mínimo y la necesidad de soluciones de transporte más ágiles.

“La moto hoy no es solo transporte, es sustento, es calidad de vida. Ha reemplazado incluso otros medios en zonas rurales y permite ahorrar tiempo ante las dificultades del transporte público”, concluyó el director.