Fajardo cuestionó a Petro por incumplir a jóvenes y frenar reforma estructural del Icetex

El candidato presidencial Sergio Fajardo cuestionó al presidente Gustavo Petro por, según dijo, no cumplirle a los jóvenes en materia de acceso a la educación superior, especialmente en lo relacionado con la reforma al Icetex.

Durante el lanzamiento de la estrategia “Colombia, la más educada”, en la Universidad Minuto de Dios, Fajardo aseguró que el Gobierno no avanzó en la reestructuración de esta entidad, bajo el argumento de que beneficiaba principalmente a sectores con mayores ingresos.

“Con una excusa que está asociada con el carácter del presidente, diciendo: ‘no, es que el Icetex es plata para pagarle a los ricos para que manden sus hijos a la educación privada’”, afirmó el candidato.

Fajardo sostuvo que esta promesa quedó incumplida y que los estudiantes continúan enfrentando barreras para acceder y mantenerse en la educación superior. En ese sentido, planteó la necesidad de un modelo mixto que fortalezca la educación pública sin desconocer el papel de la privada.

“Lo vuelve una confrontación de educación privada y pública, las necesitamos las dos: públicas, gratuitas y de calidad, pero articuladas. Los ricos no necesitan que les presten plata, pero ese discurso se mantiene y la educación no ha avanzado”, señaló.

Finalmente, insistió en que una reforma al Icetex es clave para ampliar oportunidades: “Es necesario para muchas familias de clase baja y media. Incluso hay personas que requieren subsidios a la tasa de interés, por eso dentro de nuestra propuesta se incluye una reforma del Icetex”.