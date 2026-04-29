¿Falsos positivos en Perú?: denuncian masacre de civiles en operativo contra narcotráfico

El Ejército peruano mató a cinco personas, incluyendo un colombiano, señaladas de transportar drogas. Un sobreviviente acusó a las autoridades de escenificar un delito. (Foto: Manuel Medir/Getty Images) / Manuel Medir

El sobreviviente de la masacre que el 25 de abril dejó cinco personas muertas, entre ellos un colombiano, en medio de disparos de miembros del Ejército peruano afirmó que su declaración inicial, en la que se aceptaba haber transportado droga junto a sus compañeros, fue realizada presuntamente bajo amenazas de los militares.

Ricardo Acuña, el sobreviviente, habló con el diario La República y cambió su versión al declarar que ni él ni sus compañeros venían de movilizar bloques de cocaína cuando fueron acribillados por los militares, conforme señaló en una primera declaración recogida de manera manuscrita ante autoridades peruanas.

El operativo y las dudas

La masacre ocurrió en la madrugada del sábado en la provincia de Tayacaja, en la céntrica región andina de Huancavelica, que se encuentro dentro del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la mayor cuenca cocalera del país, donde las mafias del narcotráfico operan junto al último remanente del grupo subversivo Sendero Luminoso.

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En la zona descrita, una patrulla militar que realizaba un operativo antidrogas atacó un vehículo que se dirigía hacia el pueblo de Colcabamba, al argumentar que supuestamente desobedeció la orden de detenerse y sus ocupantes comenzaron a disparar contra las fuerzas del orden.

Sin embargo, no se ha reportado ningún militar herido y en el vehículo donde viajaban las víctimas no se han encontrado ni drogas ni armas.

Presencia militar peruana en tareas de reconocimiento, patruya y control territorial en Sinchi Toca, Peru. (Foto: Manuel Medir/Getty Images) / Manuel Medir Ampliar Presencia militar peruana en tareas de reconocimiento, patruya y control territorial en Sinchi Toca, Peru. (Foto: Manuel Medir/Getty Images) / Manuel Medir Cerrar

“Pensé que eran ladrones”

Acuña, que saltó del vehículo al comenzar el ataque y se escondió en un río cercano hasta que amaneció, declaró inicialmente a la Policía que él y sus compañeros venían de trabajar como “mochileros”, término con el que se conoce a las personas que transportan bloques de cocaína en mochilas de un punto a otro en el Vraem, una amplia zona de selva montañosa y complicada orografía.

El sobreviviente relató que se escondió al pensar que el ataque era protagonizado por ladrones y se entregó en el momento que vio a los militares.

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Amenazas y presiones

“Me sentí seguro, por eso me entregué a ellos. En esos momentos fui amenazado y obligado para hablar esas cosas, porque no han encontrado nada en el carro. Nosotros no hemos trasportado ni droga, ni armas, por eso motivo los militares me han amenazado con arma, diciéndome: ‘Te vamos a disparar, te vamos a meter bala’. Nosotros somos inocentes”, dijo Acuña.

Soldados peruanos en Lima. (Foto: Lucas Aguayo Araos/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Ampliar Soldados peruanos en Lima. (Foto: Lucas Aguayo Araos/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Cerrar

Las familias de las víctimas niegan que estuvieran implicados en narcotráfico y aseguran que regresaban de jugar un partido de fútbol.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) exigió una investigación inmediata, independiente y diligente sobre lo ocurrido y que se ejecuten sanciones efectivas para todos los responsables.