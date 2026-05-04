‘El Chapo’ Guzmán, encarcelado en Estados Unidos, pide ser extraditado a México

Joaquín Guzmán, envió una carta al Distrito Este de Nueva York en la que asegura que hubo irregularidades en el proceso que resultó en su condena. (Foto: Caracol Radio / Cortesía)

Joaquín Guzmán Loera, más conocido como ‘El Chapo’ Guzmán, volvió a pedir a un tribunal federal de Nueva York su extradición a México, luego de ser declarado culpable en 2019 por delitos relacionados con narcotráfico en esa misma corte.

El 23 de abril, el antiguo líder del Cartel de Sinaloa, detalló en una carta escrita a mano en inglés y publicada por el tribunal del Distrito Este de Nueva York que está “luchando por una extradición a México”.

¿Qué dicen las cartas a mano?

“Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal”, escribió Guzmán.

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En otra carta datada de este lunes, también redactada a mano y en inglés, Guzmán pidió a la corte los documentos presentados por el Gobierno de Estados Unidos en su caso, ya que, según él, “no demostraron la justificación de mi cruel castigo en los tribunales de distrito de Brooklyn”.

En esta misma carta, solicitó su expediente judicial “para comprobar cómo el jurado llegó a una decisión errónea que vulneró el proceso de deliberación del tribunal”.

“El veredicto de mi juicio no fue justo con la política exterior, ya que no se me dio la oportunidad de desestimar mi caso al no presentarse pruebas contundentes para mi puesta en libertad”, subrayó.

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Además, recalcó que lleva más de tres años “luchando” para que la corte acepte un recurso de apelación y se celebre un nuevo juicio en su caso.

Culpable por narcotráfico

En 2019, ‘El Chapo’ fue declarado culpable por un jurado popular de diez delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico llevado a cabo en suelo estadounidense.

En concreto, el jurado consideró al narcotraficante como culpable de los delitos de:

Liderazgo y mantenimiento de una empresa criminal continua

Tráfico internacional de drogas

Uso de armas de fuego

Blanqueo de dinero procedente de la venta de narcóticos.

En otra carta publicada el 17 de abril, Guzmán, que permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado, ya pidió al tribunal “una cláusula de extradición” para regresar a México, y acusó al juez del caso, Brian Cogan, “de abusar de la política judicial” y basarse en pruebas “inexactas”.