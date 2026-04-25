Golpe al narcotráfico en el municipio de Durania y Bucarasica

Laboratorios de coca en Durania y Bucarasica/ Foto Archivo / Prensa Batallón Ayacucho

Norte de Santander

En un contundente operativo de la Policía Nacional adelantado en las últimas horas lograron la destrucción de una estructura utilizada para la producción de estupefacientes en el municipio de Durania, y Bucarasica en Norte de Santander.

La acción produjo la incautación de 527 kg de cocaína, 90 kg de clorhidrato de sólido y 242 galones de insumos líquidos, debilitando así las finanzas de estos grupos criminales.

El director de la institución general William Rincón dijo que “esta organización criminal tendría la capacidad de producir hasta 3 toneladas mensuales con destino al Caribe colombiano y venezolano.No daremos tregua al narcotráfico. Seguimos golpeando sus finanzas y estructuras criminales”.

Mientras tanto en el municipio de Bucarasica, en otro operativo se inhabilitó un laboratorio clave para actividades del narcotráfico.

Allí en esa estructura se hallaron 635 kg de cocaína incautados,y 900 galones de insumos químicos para el procesamiento de alcaloides.

Este lugar tenía una capacidad para tres toneladas de droga mensuales que generarían un impacto financiero de $3.600 millones y 1,6 millones de dosis fuera del mercado, afectando así de forma directa su logística y sus rentas ilícitas.