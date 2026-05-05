Congreso aprueba ley de ganadería sostenible y la envía a sanción presidencial

El embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson, celebró la iniciativa y destacó que permitirá garantizar una cadena productiva de carne sostenible, con mecanismos de trazabilidad y control ambiental.

El representante Juan Carlos Losada, ponente del proyecto, explicó que uno de los avances clave es la interoperabilidad de tres sistemas del Estado: la información satelital del Ideam, los datos prediales y el registro del ganado del ICA.

“Al cruzar estas tres fuentes se podrá hacer un proceso completo de trazabilidad, desde el origen del animal hasta su comercialización”, aseguró.

Por su parte, la representante Julia Miranda pidió al Gobierno acelerar la sanción de la norma e incluso propuso que se haga de manera simbólica en un parque nacional.

“Invitamos al presidente a sancionar esta ley en un territorio donde se protejan los bosques y se evite la expansión de la ganadería que los destruye”, señaló.

Desde la embajada británica, Hodgson reiteró el respaldo internacional a esta iniciativa y subrayó que Colombia puede convertirse en referente global en la lucha contra la deforestación.

“Esta ley es un logro clave. Su implementación permitirá asegurar cadenas de suministro de carne libres de deforestación y ofrecer a los consumidores productos con certificación sostenible”, afirmó.

La norma reconoce que la ganadería extensiva es uno de los principales motores de deforestación en el país, pero plantea soluciones mediante un sistema integrado de monitoreo que permitirá certificar la producción libre de daño ambiental.

Además, crea el Certificado de Productor Libre de Deforestación, resultado de la integración de datos del ICA, el IGAC y el Ideam, lo que permitirá a los consumidores conocer el origen de los productos cárnicos.