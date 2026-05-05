Comisión verificadora avala terna de La Fuerza de la Paz. Este martes el gobernador los entrevistará

Andrés Rondón, María Paula Jiménez Gómez y Lilibeth Suárez son los tres candidatos del partido La Fuerza de la Paz.

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya anunció que luego de un estudio juicioso de la comisión verificadora integrada por cuatro altos funcionarios de su gabinete, fue avalada la terna enviada por el partido La Fuerza de la Paz para la designación de alcalde encargado en Tunja.

Amaya confirmó que los tres nombres cumplen con las disposiciones que ordenan la Constitución y la ley.

“Acabo de recibir el documento, el cual conceptúa que la terna se encuentra debidamente constituida por ciudadanos habilitados, para que uno de ellos sea designado por el Gobernador del departamento de Boyacá en cumplimiento de lo establecido en el artículo 106 de la Ley 136 de 1994”.

Así las cosas, ha dicho el gobernador, este mismo martes 5 de mayo se realizarán las entrevistas para designar un alcalde encargado.

“Confiando en el criterio de mi equipo técnico jurídico, he tomado la decisión de citar a entrevista a los ternados con el fin de designar alcalde de la ciudad”.

Dijo el gobernador que espera que la ciudad tenga estabilidad y poder seguir trabajando con la administración municipal de Tunja.

“Confiamos y trabajamos para que la ciudad tenga estabilidad institucional y podamos seguir llevando, en equipo, bienestar y progreso a cada barrio y vereda de nuestra querida capital”.

Recordemos que la terna enviada por el partido de Roy Barreras, La Fuerza de la Paz, al gobernador Carlos Amaya para designar alcalde encargado mientras se realizan las elecciones atípicas en Tunja se encuentran; María Paula Jiménez Gómez hija del alcalde de Paz de Río, Ezequiel Jiménez Cely y quien no vive en Tunja, Lilibeth Suárez Pacheco, esposa del diputado Jairo Pacheco y Carlos Andrés Rondón González.

Según el estudio de la comisión verificadora, los tres, “acreditan plena aptitud legal y no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad que les impida ser designados como alcalde del municipio de Tunja hasta que se realicen las elecciones para lo que resta del periodo constitucional”.

La comisión verificadora de la terna la integran el jefe de gabinete de la gobernación de Boyacá, William Yesid Archila Cárdenas; Andrea León Chaparro, asesora de Despacho, María Alejandra Pico Gama, secretaria de Gobierno y Acción Comunal y German Alexander Aranguren Amaya, director de la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa.

Así las cosas, esta misma semana Tunja tendrá alcalde encargado y se podría avanzar en el cronograma de las elecciones atípicas que se podrían realizar el 5 de julio.