Atención Cali y Yumbo: estos barrios tendrán suspensiones de servicios este martes

Acueducto

Se realizará cierre por optimización de redes con suspensión del servicio:

Yumbo

Barrio Lleras

Carrera 3 N hasta carrera 7 N, entre calle 3 N y calle 8 N

Suspensión: 9:00 a.m. – 10:00 p.m.

Habrá carrotanque para abastecimiento de agua en la zona.

Reparaciones de acueducto

Acopi – Carrera 39 con calle 14

Energía

Circuito Pedregal

Retiro de árbol y reparación de línea en vía a La Buitrera, sector La Balastrera (Dapa).

Circuito Pichindé

Normalización de puentes horizontales en el sector del colegio Montessori.

Modernización de red

Instalación de cable ecológico

Barrio San Vicente – Comuna 2

Av. 3 CN entre calles 34 N y 36 AN

Suspensión: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.

Alcantarillado

Se realizará mantenimiento con maquinaria pesada:

Canal Oriental – Barrio Petecuy (Comuna 6)

Se utilizarán retroexcavadora y volquetas.