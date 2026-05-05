Atención Cali y Yumbo: estos barrios tendrán suspensiones de servicios este martes
Suspensión de agua, trabajos de energía y limpieza de alcantarillado.
Acueducto
Se realizará cierre por optimización de redes con suspensión del servicio:
Yumbo
- Barrio Lleras
Carrera 3 N hasta carrera 7 N, entre calle 3 N y calle 8 N
Suspensión: 9:00 a.m. – 10:00 p.m.
- Habrá carrotanque para abastecimiento de agua en la zona.
Reparaciones de acueducto
- Acopi – Carrera 39 con calle 14
Energía
- Circuito Pedregal
Retiro de árbol y reparación de línea en vía a La Buitrera, sector La Balastrera (Dapa).
- Circuito Pichindé
Normalización de puentes horizontales en el sector del colegio Montessori.
Modernización de red
Instalación de cable ecológico
- Barrio San Vicente – Comuna 2
Av. 3 CN entre calles 34 N y 36 AN
Suspensión: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
Alcantarillado
Se realizará mantenimiento con maquinaria pesada:
- Canal Oriental – Barrio Petecuy (Comuna 6)
Se utilizarán retroexcavadora y volquetas.