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05 may 2026 Actualizado 14:13

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Cali

Atención Cali y Yumbo: estos barrios tendrán suspensiones de servicios este martes

Suspensión de agua, trabajos de energía y limpieza de alcantarillado.

Foto: Empresas Municipales de Cali EMCALI

Foto: Empresas Municipales de Cali EMCALI

Foto: Empresas Municipales de Cali EMCALI
Cali

Acueducto

Se realizará cierre por optimización de redes con suspensión del servicio:

Yumbo

  • Barrio Lleras

Carrera 3 N hasta carrera 7 N, entre calle 3 N y calle 8 N

Suspensión: 9:00 a.m. – 10:00 p.m.

  • Habrá carrotanque para abastecimiento de agua en la zona.

Reparaciones de acueducto

  • Acopi – Carrera 39 con calle 14

Energía

  • Circuito Pedregal

Retiro de árbol y reparación de línea en vía a La Buitrera, sector La Balastrera (Dapa).

  • Circuito Pichindé

Normalización de puentes horizontales en el sector del colegio Montessori.

Modernización de red

Instalación de cable ecológico

  • Barrio San Vicente – Comuna 2

Av. 3 CN entre calles 34 N y 36 AN

Suspensión: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.

Alcantarillado

Se realizará mantenimiento con maquinaria pesada:

  • Canal Oriental – Barrio Petecuy (Comuna 6)

Se utilizarán retroexcavadora y volquetas.

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