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04 may 2026 Actualizado 18:05

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Bogotá

Hallaron el cuerpo de un joven en un vehículo abandonado en Bogotá

Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos.

Hasta el momento se desconocen móviles y los autores de estos hechos violentos.

Hasta el momento se desconocen móviles y los autores de estos hechos violentos.

Hasta el momento se desconocen móviles y los autores de estos hechos violentos.

Juliana De Los Ríos

Bogotá

Bogotá D.C

En la madrugada de este sábado 2 de mayo, los habitantes del barrio Villa Gladys en la localidad de Rafael Uribe Uribe, alertaron a las autoridades sobre la presencia de un extraño carro al parecer abandonado.

Cuando la Policía llega al sector evidencia que dentro del vehículo está el cuerpo sin vida de un hombre.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo sin vida era de un joven llamado Jhon Alexander Muñoz González de 25 años.

De acuerdo con indicios preliminares, el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Las investigaciones continúan en el barrio del sur de Bogotá revisando cámaras de seguridad y recogiendo testimonios.

Asimismo, se adelantarán inspecciones en dentro del vehículo para esclarecer los hechos.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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