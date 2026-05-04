En Caldas fue capturado un hombre que transportaba más de media tonelada de cocaína oculta en camión

Caldas, Antioquia

La Policía Nacional de Colombia, a través de un trabajo coordinado con la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL y autoridades de Francia, incautó alrededor de 587 kilogramos de clorhidrato de cocaína y, en consecuencia, capturó a un hombre de 38 años que, al parecer, conducía el furgon que transportaba las sustancias ilícitas en el sector El Remanso del municipio de Caldas, Antioquia.

Mecanismo para ocultar la droga

Los uniformados hallaron un sistema de ocultamiento tipo doble fondo, acondicionado con guayas de tensión que permitían su apertura. Según las investigaciones preliminares, el estupefaciente pertenecería a una organización criminal integrada por ciudadanos colombianos y europeos.

“Este cargamento sería parte de una estructura criminal con alcance internacional, integrada por ciudadanos colombianos y europeos, que operan bajo la modalidad de outsourcing aquí en Colombia”, señaló el Coronel Juan Carlos Sierra Pineda, Subcomandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento, avaluado en alrededor de 17 millones de euros en el mercado ilegal internacional, habría sido transportado desde el Cauca con destino a Turbo, Antioquia, para ser enviado por vía marítima a Europa.

Por otra parte, el capturado deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tanto el alcaloide incautado como el vehículo inmovilizado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.