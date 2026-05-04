Un soldado muerto y otro herido dejan combates con disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia

Soldado profesional falleció en combates con las disidencias Farc en Briceño, Antioquia. Foto: Ejército.

Briceño, Antioquia

Un soldado muerto y otro herido dejaron enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Briceño en la madrugada de 4 de mayo.

De acuerdo con información oficial, los combates se produjeron en la vereda Palmichal, donde soldados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 7 entraron en confrontación con miembros del frente 36.

Durante la operación fue impactado el soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo, quien recibió atención inmediata por parte de enfermeros de combate. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar.

En el mismo hecho, otro uniformado resultó herido y permanece a la espera de ser evacuado vía aérea hacia un centro asistencial, procedimiento que se realizará una vez mejoren las condiciones climáticas en la zona.

Apertura de investigaciones

El Ejército Nacional lamentó lo ocurrido y envió un mensaje de condolencias a los familiares y allegados del militar fallecido. Asimismo, informó que dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento a sus seres queridos.

Las operaciones militares en el área continúan con el objetivo de ubicar a los responsables de este ataque y contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales que delinquen en esta región del norte de Antioquia.