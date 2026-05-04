Un niño murió al manipular un explosivo en Caucasia, Antioquia, otras tres personas quedaron heridas

Medellín, Antioquia

Un menor de 12 años murió y otras tres personas resultaron heridas tras la explosión de un artefacto que manipulaban sin conocer su peligrosidad, en la vereda La Garrapata, corregimiento de Puerto Triana, en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

El hecho ocurrió hacia las 4:15 de la tarde de este domingo 3 de mayo, según confirmó la Alcaldía de Caucasia. De acuerdo con el reporte oficial, entre los afectados hay dos adultos y dos menores de edad, con edades entre los 12 y 20 años.

La administración municipal informó que el menor fallecido encontró el artefacto explosivo abandonado y lo manipuló, al parecer por desconocimiento, lo que provocó la detonación.

Autoridades confirman el hecho y convocan consejo de seguridad

El caso fue confirmado por el gestor de Derechos Humanos y Convivencia del municipio, Alejandro Hoyos, mientras avanzan las verificaciones sobre las circunstancias en las que ocurrió la explosión.

Ante la gravedad de lo sucedido, la Alcaldía anunció que este lunes se realizará un Consejo de Seguridad extraordinario, con la participación del alcalde Jhoan Oderis Montes, la Secretaría de Gobierno, la Fuerza Pública y otras autoridades, para definir medidas que eviten nuevas tragedias.

Llamado urgente por riesgo de explosivos

La administración hizo un llamado a las comunidades rurales a extremar precauciones ante la posible presencia de artefactos explosivos o munición sin detonar en el territorio.

También pidió a las instituciones educativas reforzar la educación en prevención, especialmente con niños y jóvenes, para evitar que manipulen objetos desconocidos.

Las autoridades reiteraron que, ante cualquier objeto sospechoso, la recomendación es no manipularlo y reportarlo de inmediato a los organismos de seguridad.