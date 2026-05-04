Reclamos contra Urbaser llenan el Concejo de Tunja en debate sobre servicio de aseo

El servicio de aseo en Tunja volvió al centro del debate público durante una sesión especial del Concejo municipal convocada para escuchar reclamos ciudadanos contra la empresa Urbaser.

Más de 150 personas asistieron al recinto para denunciar problemas relacionados con cobros, barrido de calles, poda de árboles y manejo de residuos.

La concejal Laura Silva explicó que más de 80 ciudadanos se inscribieron para intervenir. Según relató, varias personas denunciaron que se están cobrando servicios que no se prestan efectivamente, especialmente barrido y mantenimiento en algunos sectores de la ciudad. También cuestionaron la instalación de contenedores en zonas donde, aseguran, no son necesarios.

Otro de los puntos más sensibles del debate fue el futuro del relleno sanitario utilizado por la empresa. Silva afirmó que persiste incertidumbre sobre dónde serán dispuestos los residuos cuando el actual sitio alcance su capacidad máxima. «Eso es lo más preocupante», señaló durante la sesión.

El debate evidencia un creciente malestar ciudadano frente al modelo de aseo en la capital boyacense. Mientras la empresa defiende la operación y las tarifas, distintos sectores sociales reclaman mayor transparencia, control tarifario y soluciones de largo plazo para el manejo de residuos sólidos en Tunja.