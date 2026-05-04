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04 may 2026 Actualizado 11:50

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Pico y placa en Pasto del 4 al 10 de mayo: Estos son los horarios y otras restricciones

Consulte aquí las restricciones a la movilidad en Pasto durante esta semana

Pico y Placa en Pasto | Foto: Caracol Pasto

Pico y Placa en Pasto | Foto: Caracol Pasto

Pico y Placa en Pasto | Foto: Caracol Pasto
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Durante la semana del lunes 4 al viernes 8 de mayo, continúa la aplicación del pico y placa en Pasto establecido en el Decreto 0053 del 27 de marzo de 2026, vigente durante los meses de abril y mayo.

Para esta semana, la rotación inicia con los dígitos 8 y 9 este lunes 4 de mayo, y aplicará así:

  • Lunes: 8 y 9
  • Martes: 0 y 1
  • Miércoles: 2 y 3
  • Jueves: 4 y 5
  • Viernes: 6 y 7

La restricción aplica en el horario de 7:30 de la mañana a 7:00 de la noche, y no rige los fines de semana ni días festivos.

Otras restricciones vigentes en la ciudad

Se mantienen las demás medidas de restricción a la movilidad en Pasto:

  • Restricción de motocicletas entre 11:00 de la noche y 4:00 de la mañana, todos los días.
  • Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad, durante las 24 horas.
  • Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero de cualquier tipo en el centro de la ciudad, también durante todo el día.

Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento del pico y placa puede generar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, cercana a los $650.000, además de la posible inmovilización del vehículo y el pago de grúa y parqueadero.

Las autoridades reiteraron el llamado a verificar el calendario semanal y cumplir la medida para evitar sanciones.

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