Pico y placa en Pasto del 4 al 10 de mayo: Estos son los horarios y otras restricciones

Pasto

Durante la semana del lunes 4 al viernes 8 de mayo, continúa la aplicación del pico y placa en Pasto establecido en el Decreto 0053 del 27 de marzo de 2026, vigente durante los meses de abril y mayo.

Para esta semana, la rotación inicia con los dígitos 8 y 9 este lunes 4 de mayo, y aplicará así:

Lunes: 8 y 9

Martes: 0 y 1

Miércoles: 2 y 3

Jueves: 4 y 5

Viernes: 6 y 7

La restricción aplica en el horario de 7:30 de la mañana a 7:00 de la noche, y no rige los fines de semana ni días festivos.

Otras restricciones vigentes en la ciudad

Se mantienen las demás medidas de restricción a la movilidad en Pasto:

Restricción de motocicletas entre 11:00 de la noche y 4:00 de la mañana, todos los días.

Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad, durante las 24 horas.

Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero de cualquier tipo en el centro de la ciudad, también durante todo el día.

Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento del pico y placa puede generar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, cercana a los $650.000, además de la posible inmovilización del vehículo y el pago de grúa y parqueadero.

Las autoridades reiteraron el llamado a verificar el calendario semanal y cumplir la medida para evitar sanciones.