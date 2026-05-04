Pico y placa en Pasto del 4 al 10 de mayo: Estos son los horarios y otras restricciones
Consulte aquí las restricciones a la movilidad en Pasto durante esta semana
Pasto
Durante la semana del lunes 4 al viernes 8 de mayo, continúa la aplicación del pico y placa en Pasto establecido en el Decreto 0053 del 27 de marzo de 2026, vigente durante los meses de abril y mayo.
Para esta semana, la rotación inicia con los dígitos 8 y 9 este lunes 4 de mayo, y aplicará así:
- Lunes: 8 y 9
- Martes: 0 y 1
- Miércoles: 2 y 3
- Jueves: 4 y 5
- Viernes: 6 y 7
La restricción aplica en el horario de 7:30 de la mañana a 7:00 de la noche, y no rige los fines de semana ni días festivos.
Otras restricciones vigentes en la ciudad
Se mantienen las demás medidas de restricción a la movilidad en Pasto:
- Restricción de motocicletas entre 11:00 de la noche y 4:00 de la mañana, todos los días.
- Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad, durante las 24 horas.
- Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero de cualquier tipo en el centro de la ciudad, también durante todo el día.
Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento del pico y placa puede generar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, cercana a los $650.000, además de la posible inmovilización del vehículo y el pago de grúa y parqueadero.
Las autoridades reiteraron el llamado a verificar el calendario semanal y cumplir la medida para evitar sanciones.