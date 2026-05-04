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04 may 2026 Actualizado 18:07

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Cúcuta

Nuevos ataques con explosivos lanzados desde drones a viviendas en la región del Catatumbo

El hecho se presentó en zona rural del corregimiento de Pachelli, en Tibú.

Imagen de referencia. / Crédito: Colprensa(Thot).

Imagen de referencia. / Crédito: Colprensa(Thot).

Imagen de referencia. / Crédito: Colprensa(Thot).

Catatumbo

Este lunes 4 de mayo, campesinos de la vereda Buenos Aires, corregimiento de Pachelli, zona rural de Tibú, en Norte de Santander, volvieron a denunciar ataques con explosivos lanzados desde drones a sus viviendas.

El hecho se presentó durante las últimas horas dejando afectaciones a los “ranchos”, que en su mayoría, son viviendas de madera.

De momento no se han reportado personas lesionadas o víctimas mortales por estas acciones terroristas.

Más información

Se pudo conocer que una de las viviendas que quedó completamente destruida por el explosivo, se encontraba sola al momento del ataque.

Organizaciones sociales vienen alertando por el incremento de estas acciones terroristas que está afectando a la población campesina del Catatumbo.

Estos ataques en su mayoría se presentan cuando los grupos al margen de la ley sostienen combates entre sí.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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