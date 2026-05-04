Nuevos ataques con explosivos lanzados desde drones a viviendas en la región del Catatumbo

Catatumbo

Este lunes 4 de mayo, campesinos de la vereda Buenos Aires, corregimiento de Pachelli, zona rural de Tibú, en Norte de Santander, volvieron a denunciar ataques con explosivos lanzados desde drones a sus viviendas.

El hecho se presentó durante las últimas horas dejando afectaciones a los “ranchos”, que en su mayoría, son viviendas de madera.

De momento no se han reportado personas lesionadas o víctimas mortales por estas acciones terroristas.

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Se pudo conocer que una de las viviendas que quedó completamente destruida por el explosivo, se encontraba sola al momento del ataque.

Organizaciones sociales vienen alertando por el incremento de estas acciones terroristas que está afectando a la población campesina del Catatumbo.

Estos ataques en su mayoría se presentan cuando los grupos al margen de la ley sostienen combates entre sí.