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04 may 2026 Actualizado 18:01

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Más de 2.500 ocañeros marcharon este lunes exigiendo que cesen los secuestros en su municipio

Tres adultos mayores están entre las víctimas de este flagelo.

Más de 2.500 ocañeros marcharon este lunes 4 de mayo exigiendo que cesen los secuestro. / Foto: Alcaldía de Ocaña.

Más de 2.500 ocañeros marcharon este lunes 4 de mayo exigiendo que cesen los secuestro. / Foto: Alcaldía de Ocaña.

Más de 2.500 ocañeros marcharon este lunes 4 de mayo exigiendo que cesen los secuestro. / Foto: Alcaldía de Ocaña.

Norte de Santander

Los ocañeros acudieron al llamado de la iglesia católica y la administración municipal para exigirle a los grupos alzados en armas que cesen los secuestros en su municipio.

La jornada llevada a cabo este lunes 4 de mayo, contó con la participación de más de 2.500 personas, quienes con camisetas y banderas blancas, pidieron la paz para su territorio.

"Ocaña está cansada del secuestro“, dijo Emiro Cañizares, alcalde de este municipio, en diálogo con Caracol Radio.

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Resaltó el mandatario que “dentro de todos los secuestrados tenemos tres adultos mayores de 70 años“. Enfatizó además que “históricamente familias ocañeras tienen alguna actividad económica”, son las principales víctimas de este delito.

“La marcha tuvo un propósito que era rechazar el secuestro, rechazar la violencia, rechazar desde luego la extorsión y exigir a los grupos al margen de la ley que no más”.

Familiares de las víctimas de secuestro lideraron la jornada.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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