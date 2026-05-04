Met Gala 2026 EN VIVO 🔴| Invitados al evento de moda, looks de la alfombra roja y ÚLTIMAS NOTICIAS
Siga aquí el minuto a minuto del evento de más grande del año:
Como todos los años, la Met Gala, uno de los eventos más grandes dentro del mundo de la moda, se desarrollará este primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Arte en la Ciudad de Nueva York. Esta expedición año tras año recauda millonarias cifras de dinero para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte.
Para este 4 de mayo, decenas de celebridades asistirán al evento desfilando por una alfombra roja, luciendo increíbles creaciones por casas de la moda más conocidas y diseñadores emergentes. Cabe mencionar que la gala también incluye una exposición en el museo.
Para este 2026, las presentadoras serán Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, quienes guiarán a los espectadores. Además, Emma Chamberlain estará retomando su papel interior como corresponsal de la alfombra.
¿A qué hora empieza la Met Gala 2026?
La gala que se desarrolla en Nueva York se llevará a cabo a las 18:00 hora local y en Colombia a las 17:00
- México: 16:00 p.m.
- Argentina: 19:00 p.m.
- España: 12:00 a.m. del día siguiente
- Perú: 17:00 p.m.
- Chile: 18:00 p.m.
- Venezuela: 18:00 p.m.
¿Cuál es la temática de la Met Gala 2026?
Para este 2026, el tema de exhibición, el tema que inaugurará la Met Gala 2026, es “Costume Art”, que, de acuerdo con Vogue, explora la centralidad del cuerpo vestido a través de representaciones e interpretación de la forma humana.
¿Quiénes son los invitados a la Met Gala 2026?
Para este año, la edición estará respaldada por Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour como anfitriones.
5:39 P.M. | Gigi Hadid apuesta por un vestido color gris con acabado semitransparente y detalles de flores.
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5:00 P.M. | El artista colombiano, Maluma, se encuentra en el evento de moda. Así fue su entrada en la alfombra roja
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...