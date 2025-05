Met Gala 2025: horario, dónde ver, tema de este año, dress code y anfitriones

La Met Gala, una de las alfombras rojas más emblemáticas en el mundo de la moda, tiene como fecha hoy lunes 5 de mayo. La cita es en este mes y le abre las puertas a diseños, tendencias y artistas que año tras año hacen parte de este evento.

Se celebra en el Museo Metropolitano de Arte, en la ciudad de Nueva York, sitio elegido desde 1979 para dar homenaje a este evento. La Met, comenzó con la intención de llevar la moda a los museos y con el fin de recaudar fondos en beneficio a la preservación y exhibición de la historia de la moda a través del Instituto del Traje, antes llamado Museo de Arte del Traje.

¿Cuándo es la Met Gala hora Colombia?

Desde las 5:00 p.m. (hora local) comenzará este reconocido evento con la galería de fotos a los artistas y diseños más representativos que sigan la temática. Si desea seguir el minuto a minuto del Met Gala 2025, puede hacerlo a través de las redes sociales de Vogue que transmiten en vivo cada detalle. De igual forma, en la página oficial de este evento puede encontrar la transmisión completa.

¿Cuál es la temática del Met Gala 2025?

Este año, como lo ha informado el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la Met Gala recibe el título de Superfine: Tailoring Black Style (Impecable: la confección del estilo negro). Su tema evoca a la figura del dandi negro, inspirado en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity de Mónica L. Miller, invitada especial en esta ocasión. Este tema, también será parte de una exposición en el Costume Institute próximamente.

El dandismo fue una tendencia de finales del siglo XVIII que exploro la identidad y la expresión del yo, más específicamente en un contexto masculino. Inicio en una exploración europea que luego se trasladaría a las comunidades negras e impactaría de una manera distinta, creando una vestimenta característica y en favor de la elegancia.

A lo anterior, se le suma el código de vestimenta que tienen este año la Met, la cual hace homenaje a todo lo hecho a la medida (“Tailored for You”). Este llamado a los asistentes a vestirse en pro de su comodidad, también proyecta una búsqueda interesante por la exposición de ropa masculina.

¿Quiénes son los anfitriones este año?

Como lo indica la revista Vogue, conocida por seguir el paso a paso de este evento y mantener confidencial la lista de los asistentes a la Met, este año A$AP Rocky, Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo y Anna Wintour (Jefe de redacción de Vogue) serán los anfitriones de la gala, junto a LeBron James como presidente de honor.

Este listado varía cada año, siendo una selección de la que hace parte Wintour y a la cual muchos de los asistentes consideran difícil entrar. Este año, la artista colombiana Karol G podría asistir al evento, junto con Shakira y otros artistas latinoamericanos como Bad Bunny; sin embargo, no se han pronunciado al respecto.