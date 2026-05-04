Gobernación de Antioquia entrega antidrones a las FFMM con recursos de la tasa de seguridad

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia entregó cinco sistemas antidrones al Ejército Nacional como parte de una estrategia para contrarrestar el uso de estas tecnologías por parte de grupos armados en el departamento, en una inversión que supera los $8.300 millones.

Estos equipos están diseñados para detectar, identificar y neutralizar drones en tiempo real, una capacidad que se vuelve clave ante el incremento de su uso en actividades ilegales como vigilancia clandestina, transporte de explosivos y apoyo a acciones criminales. Los dispositivos permiten ubicar tanto el dron como a su operador, conocer datos como altitud y velocidad, e interferir simultáneamente el control, la navegación y la transmisión de video, lo que facilita su neutralización.

Dotaciones para diferentes frentes

La dotación será distribuida de manera estratégica: dos equipos para la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), uno para la Cuarta Brigada, uno para la Brigada 11 y otro para la Brigada 14, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa en zonas rurales donde se ha detectado este tipo de amenazas.

La entrega hace parte de los recursos de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que también permitió dotar al Ejército con 75 motocicletas diseñadas para operar en terrenos urbanos y rurales. Se trata de unidades Honda XRE Sahara modelo 2026, equipadas con kit de protección, luces, sirena y mantenimiento incluido, que facilitarán el patrullaje, la movilidad y la reacción en zonas de difícil acceso.

Este refuerzo se suma a una estrategia más amplia de fortalecimiento de la Fuerza Pública en Antioquia. Desde 2025, la Gobernación ha entregado camionetas, vehículos blindados, motocicletas, radios de comunicación, chalecos antibalas y equipos de campaña, además de avanzar en la modernización de estaciones de Policía y la ampliación de la red de emergencias en los 125 municipios.

El uso de drones por parte de estructuras criminales ha sido una de las principales preocupaciones recientes de las autoridades, especialmente en zonas rurales donde estos dispositivos han comenzado a emplearse con fines ofensivos y de inteligencia. Con esta tecnología, el Ejército busca anticiparse a esas amenazas y limitar la capacidad operativa de los grupos ilegales en el territorio.