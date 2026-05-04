“Fue un secuestro de Estado”: Colombiano denunció torturas en flotilla interceptada por Israel

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El colombiano Andrés Castelblanco denunció que se presentaron actos violentos por parte de la Marina de Israel, en medio de la intersectación armada de los barcos que integraban la flotilla humanitaria Global Sumud el pasado 30 de abril de 2026.

La flotilla que tenía como destino la Franja de Gaza fue abordada por las fuerzas israelis, de acuerdo con los participantes, mientras las más de 100 embarcaciones se encontraban en aguas territoriales griegas.

Castelblanco habló en 6AM W de Caracol Radio sobre los hechos que rodearon la captura y retención de los tripulantes y reveló que otra colombiana se recupera de las secuelas del ataque en la isla de Creta, mientras que otros activistas fueron llevados a Israel.

En desarrollo.

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