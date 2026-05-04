Exfiscal Zamora descarta constituyente y respalda condena contra Kiko Gómez por homicidio

Marta Lucía Zamora, renunció a a la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica (Colprensa - Camila Díaz)

La exfiscal y fórmula vicepresidencial Marta Lucía Zamora afirmó que la Constitución de 1991 sigue siendo clara y suficiente para enfrentar los retos actuales del país, por lo que descartó la necesidad de impulsar una asamblea constituyente.

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“No existe la necesidad y claramente establecer cuáles son aquellos cambios constitucionales de fondo que se pretende lograr con esta constituyente”, señaló.

Zamora, al insistir en que no hay argumentos sólidos para abrir ese debate.

La dirigente advirtió que promover una constituyente podría generar incertidumbre institucional y desviar la atención de problemas urgentes. “El país debe concentrarse en temas como la salud y la seguridad, evitando escenarios de inestabilidad como el que vivió Chile, donde el proceso constituyente no logró el resultado esperado”, agregó.

De otro lado, Zamora celebró la condena de 27 años de prisión contra el exgobernador de La Guajira Kiko Gómez por el homicidio del concejal Luis López Peralta.

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“Un proceso muy complejo, pero un proceso que llevamos en la Fiscalía con todas las garantías y con todo el esfuerzo inmenso por llegar a desentrañar la verdad en este caso”, afirmó.

Finalmente, destacó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia se adoptó respetando las garantías procesales y los derechos fundamentales, y aseguró que este fallo envía un mensaje contundente contra la impunidad en casos de violencia política en el país.