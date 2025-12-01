Hijo del ‘Chapo’ Guzmán se declara culpable de cargos de narcotráfico en Estados Unidos

ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, fue capturado por la justicia estadounidense junto a Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo".

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del capo narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de cargos de narcotráfico ante una Corte de Distrito para el Norte de Illinois este lunes, 1 de diciembre.

El acusado compareció ante un tribunal federal de Chicago y cambió su declaración anterior en el caso. Tras su detención, en Texas en julio de 2024, negó ser culpable de narcotráfico, blanqueo de dinero y uso de armas de fuego en el seno del Cartel de Sinaloa.

Guzmán López se proclamó responsable de supervisar la distribución de drogas como la cocaína, la heroína o el fentanilo mientras dirigía una facción del Cartel de Sinaloa junto a su hermano Ovidio, designada como organización terrorista por EE. UU.

Su hermano, Ovidio, también cambió su versión y aceptó ser culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico para alcanzar un acuerdo con la justicia hace unos meses, cuyos términos no fueron divulgados

Justamente, la justicia estadounidense los acusa de haber formado la facción del cartel conocida como “Los Chapitos” con sus otros dos hermanos. Ese grupo retomó las actividades del “Chapo”, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019.

La policía detuvo a Guzmán López, alias “El Güero”, de 39 años, después de que aterrizara en Texas en una avioneta con el cofundador del cartel, Ismael “el Mayo” Zambada.

Engaños y enfrentamientos con el Cartel de Sinaloa

Al declararse culpable, Guzmán López afirmó que había engañado a Zambada para secuestrarlo, diciéndole que necesitaba ayuda para resolver una disputa.

“El Güero” admitió en su declaración de culpabilidad que había raptado a Zambada, entonces uno de los hombres más buscados del mundo, “con la esperanza” de obtener cierta indulgencia por parte del gobierno estadounidense, según reportó Chicago Tribune, uno de los medios presentes durante el juicio, que en principio, era de carácter rutinario.

Estados Unidos negó haber participado en el plan para llevar a Zambada a su territorio.

No obstante, el fiscal federal adjunto Andrew Erskine señaló que, a cambio de la cooperación continua de Guzmán López, los fiscales recomendarán una pena inferior a la cadena perpetua obligatoria, de acuerdo con el periódico.

El mexicano colaborará con la Justicia estadounidense, y volverá al tribunal el 1 de junio de 2026, según dictó la jueza del caso, Sharon Johnson Coleman.

Por su parte, en agosto ‘El Mayo’ Zambada se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.

Tras el arresto de Zambada, de 77 años, y de Guzmán López, se han multiplicado los enfrentamientos entre “Los Chapitos” y la facción del veterano capo por el control del cartel de Sinaloa.

La guerra interna ha dejado unos 1.200 muertos en México y cerca de 1.400 desaparecidos, según datos oficiales.

Washington acusa al Cartel de Sinaloa de introducir fentanilo en Estados Unidos, donde esa droga ha provocado decenas de miles de muertos en los últimos años.