Narcotraficante y exolímpico canadiense Ryan Wedding fue detenido, según NBC News

El exolímpico canadiense Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos y que ha sido comparado con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha sido arrestado informó este viernes 23 de enero, la cadena de televisión estadounidense NBC News.

El medio no señaló dónde se había producido la detención de Wedding, pero las autoridades estadounidenses creían que estaba escondido en México, protegido por el poderoso cartel de Sinaloa.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitase la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de ‘snowboard’.

El director del FBI, Kash Patel, declaró durante una rueda de prensa entonces que Wedding era uno de los peores narcotraficantes de Norteamérica.

“Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘El Chapo’ Guzmán”, afirmó.

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que “Wedding es un exolímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional”, la cual mueve cada año 60 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Wedding pasó de ser un atleta olímpico en 2002 a ser arrestado y sentenciado en 2010 a 48 meses de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego (EE.UU.).

Tras cumplir su condena, Wedding fue extraditado en 2011 a Canadá, desde dónde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el cártel de Sinaloa, la organización de ‘El Chapo’ Guzmán.

Cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía canadiense, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de narcotráfico.