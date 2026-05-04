Disidencias Farc asesinaron a soldado en zona rural de Briceño, Antioquia

El Ejército reportó soldados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 7 fueron hostigados por presuntos integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Estructura 36, en la vereda Palmichal, municipio de Briceño, Antioquia.

“En medio de la reacción fue impactado con un disparo nuestro soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo, quien recibió atención inmediata por parte de enfermeros de combate; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, falleció a causa de la gravedad de sus heridas”, señaló el Ejército.

Ante estos hechos, el Ejército lamentó profundamente lo ocurrido y expresó

“un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de nuestro uniformado asesinado. Así mismo, dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento”.

“El Ejército Nacional continuará adelantando operaciones ofensivas en contra de los grupos armados organizados que delinquen en la región, con el objetivo de ubicar a los responsables de este hecho y neutralizar su accionar criminal, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de los habitantes”, señalan.